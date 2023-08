Hard Disk Esterno 2TB Toshiba in REGALO a soli 54€

Ultimamente la categoria storage è molto richiesta dagli utenti. Avere sempre a portata di mano uno spazio di archiviazione extra abbondante per i propri dispositivi non è più un lusso, ma una necessità. Sul web si trovano infatti tantissime offerte a tema, anche di molto golose. Tuttavia questa di eBay le sta superando tutte. Acquista un Hard Disk Esterno 2TB a soli 54,99 euro.

Un super prezzo per questo modello Toshiba Canvio Basics da 2000GB di memoria interna. Una soluzione immediata e molto pratica che non richiede installazioni o “manomissioni” dei propri dispositivi. Autoalimentato e Plug & Play, lo colleghi tranquillamente tramite porta USB-A o adattatore e da subito sei pronto per trasferire dati o per accedere ai file in esso contenuti.

Hard Disk Esterno 2TB: Toshiba Canvio Basics su eBay è a un prezzo speciale

Se cerchi qualità e risparmio, sicuramente questa offerta firmata eBay è l’ideale. Cogli al volo l’opportunità! Scegli l’Hard Disk Esterno 2TB Toshiba Canvio Basics. Grazie alla sua scocca super resistente, ma compatta, lo porti sempre con te senza pericoli. Le componentistiche interne sono state realizzate per resistere a urti, temperature estreme, uso intenso e sollecitazioni varie. Dotato di tecnologia USB 3.2, il trasferimento dati è velocissimo.

Acquistalo immediatamente a soli 54,99 euro. Solo per oggi lo trovi su eBay che ti regala anche la consegna gratuita e la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 18,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

