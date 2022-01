Halo Infinite straccia ogni record: oltre 20 milioni di giocatori

Halo Infinite ha raccolto oltre 20 milioni di giocatori tra multiplayer free-to-play e campagna dal lancio avvenuto lo scorso 8 dicembre. Lo hanno annunciato Microsoft e 343 Industries specificando che si tratta del debutto migliore di sempre nella storia della saga: non sono state specificate le copie effettivamente vendute dato che il gioco si trova su Xbox Game Pass, ma la compagnia di Redmond assicura che si tratta di un lancio da record.

Halo Infinite: i motivi di un successo e cosa riserverà il futuro

La decisione di rendere il multiplayer free-to-play e, d'altra parte, la presenza della campagna al Day One su Xbox Game Pass sono aspetti che hanno decisamente contribuito al raggiungimento di questo risultato: una misura importante tuttavia anche per la stessa Microsoft che dimostra come la sua scommessa, votata alla crescita del servizio, sta pagando e finirà inevitabilmente per attirare diversi publisher e sviluppatori.

Halo Infinite è stato ben accolto sia dalla critica che dagli appassionati, che hanno lodato la campagna per giocatore singolo con un inedito approccio open world e la componente multiplayer free-to-play che, al netto di qualche problema in via di risoluzione, ha saputo mantenere attiva la community tra eventi, aggiornamenti, correzioni e quant'altro ancora.

A maggio è previsto il debutto della seconda stagione che, tra le altre cose, introdurrà la possibilità di guadagnare crediti di gioco attraverso il Battle Pass: una delle feature più richieste dai giocatori. In futuro poi ci si chiede se verranno distribuiti dei DLC dedicati al single player, con l'obiettivo di espandere una storia che sembra aver settato un nuovo inizio per la saga.

Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.