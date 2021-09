Halo Infinite, la beta multiplayer verrà presentata stasera

Oggi, giovedì 23 settembre, 343 Industries presenterà la nuova beta multiplayer di Halo Infinite. L'evento in live streaming partirà alle 23:00 e mostrerà ai videogiocatori i contenuti inclusi nella nuova Tech Preview Multiplayer.

Per seguire la presentazione è sufficiente collegarsi ai canali ufficiali Twitch e YouTube di Halo. Microsoft e 343 illustreranno tutte le novità in arrivo con la nuova beta, mostrando le modalità accessibili durante le fasi di test e offrendo maggiori dettagli sul comparto multigiocatore di Infinite.

La nuova beta di Halo Infinite si divide in due fasi, la prima si svolgerà dal 23 al 27 settembre, mentre la seconda mandata partirà il prossimo 30 settembre e si concluderà il 3 ottobre. I test si svolgeranno in fasce orarie ben precise, per testare al massimo la stabilità dei server e le potenzialità del multiplayer di Halo.

Ricordiamo che Halo Infinite – dopo un rinvio forzato di oltre 1 anno – è atteso in uscita il prossimo 8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Di recente Microsoft ha presentato la Xbox Series X : Halo Limited Edition, una particolare versione della console next-gen, personalizzata a tema Halo.

Inoltre 343 e Microsoft hanno pubblicato i requisiti hardware minimi e raccomandati per giocare alla versione PC di Halo Infinite.