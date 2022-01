Halo: il trailer della serie TV ci sorprende con la data di uscita!

Come promesso, Paramount ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Halo, la serie TV tratta dall'omonimo universo videoludico e che sarà disponibile a partire dal 24 marzo su Paramount+. Il filmato ci mostra parte degli eventi su cui sarà incentrato l'adattamento televisivo con l'iconico e storico protagonista, Master Chief (interpretato da Pablo Schreiber), impegnato nella guerra con i Covenant.

Halo, di cosa parla la serie TV e quando esce in Italia?

Tra le altre cose che possiamo notare nel trailer, vediamo alcuni elementi che hanno contraddistinto nel corso di questi 20 anni la saga di videogiochi: armi come la Lama Energetica, la Pistola al Plasma e mezzi di trasporto come il Warthog. Vediamo per la prima volta anche Cortana, l'IA che accompagna Master Chief nel corso dell'avventura, interpretata da Jen Taylor, la stessa che ha prestato la voce al personaggio nei vari giochi della serie.

Per il resto, il primo approccio della serie TV si incentrerà sull'UNSC, le forze di difesa terrestri, che decidono di utilizzare gli Spartan, tra cui lo stesso Master Chief, per combattere l'invasione della razza aliena dei Covenant. Il protagonista però ha scoperto qualcosa che condurrà l'umanità alla scoperta di Halo, l'iconico pianeta ad anello che riveste un ruolo centrale negli eventi del franchise.

Ricordiamo che la storia, seppur ispirata ai videogiochi, avrà un canone separato da quello principale chiamato Silverline, una sorta di Universo Espanso che possa convivere in parallelo con quello originale.

Non ci sono infine informazioni circa la data di uscita in Italia: Paramount+ è un servizio in streaming disponibile solo negli Stati Uniti ma non in Europa. Sappiamo per certo che dovrebbe arrivare nel nostro paese a settembre 2022, grazie a Sky. Potremmo dover attendere il prossimo autunno quindi per l'adattamento italiano.