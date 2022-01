Guitar Hero e un'altra famosa saga torneranno con Xbox e Activision

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, che verrà formalizzata nel 2023, punta a riportare in auge il famosissimo brand di Guitar Hero: lo ha dichiarato Bobby Kotick, CEO della compagnia, nel corso di una recente intervista concessa a VentureBeat.

L'esponente del publisher ha spiegato infatti che Guitar Hero e Skylanders sono due dei franchise estremamente popolari in seno ad Activision che passeranno presto a Xbox e che negli ultimi anni sono stati accantonati per diversi motivi.

Perché Xbox può riportare in vita Guitar Hero, Skylanders e non solo

Secondo Kotick, Microsoft ha le capacità ed è sufficientemente attrezzata per creare un team di produzione separato in grado di gestire questi marchi: qualcosa che Activision, a quanto pare, non era più in grado di fare.

“Phil (Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ndr) e io abbiamo iniziato a parlare di cose per il futuro. Ve ne dirò tre che sono davvero avvincenti: volevo creare un nuovo Guitar Hero da un po', ma non potevo aggiungere un team per la produzione, la distribuzione e il controllo qualità. Non avevamo davvero la capacità di farlo e avevo una visione interessante di quello che sarebbe stato il prossimo Guitar Hero. E anche per Skylanders vale lo stesso tipo di discorso, ma Microsoft può farlo. Inoltre, in queste conversazioni condividevo la mia frustrazione per non avere abbastanza funzionalità social per Candy Crush.“

Nel corso della sua storia, la serie Guitar Hero ha venduto più di 25 milioni di copie. Skylanders è una serie toys-to-life che ha raggiunto oltre 300 milioni di giocattoli venduti e ha generato vendite per 3 miliardi di dollari, interrompendosi nel 2016.

Ora, pare che con l'ingresso in Microsoft Activision punterà a riportare questi franchise e altri che negli ultimi anni sono stati accantonati per puntare tutto su Call of Duty. Come detto in apertura, però, bisognerà aspettare che l'accordo venga formalizzato.