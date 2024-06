Guarda che cuffie prendi con 44€ (wireless e Logitech)!

Logitech è la reginetta delle periferiche da gaming, proponendo sempre prodotti di altissima qualità a prezzi davvero concorrenziali. E oggi Amazon l’ha fatta davvero grossa, proponendo le ottime cuffie wireless Logitech G G435 LIGHTSPEED ad appena 44,99€, grazie allo sconto del -49%!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Logitech

Con la loro connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, potrai ascoltare i suoni provenienti dai match senza alcun ritardo e con una connessione stabile, permettendoti anche di passare facilmente da una piattaforma all’altra.

Parlando di qualità audio, le cuffie sono dotate di driver da 40 mm, che offrono un suono ad alta fedeltà accuratamente bilanciato. La compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic ti permette di avere un suono surround ottimale, migliorando significativamente la tua esperienza di gioco.

Ovviamente, sono inclusi anche dei microfoni integrati, grazie ai quali potrai comunicare con i tuoi compagni di squadra in modo chiaro, grazie alla loro riduzione del rumore di fondo.

E quando le indossi, sembrerà quasi di non averle intesta grazie al loro peso di soli 165 grammi. Inoltre, i cuscinetti auricolari in memory foam si adattano perfettamente alla forma delle tue orecchie e non premono, rendendole comode anche nel caso tu indossassi occhiali.

Un altro aspetto fondamentale di Logitech è il suo impegno per la sostenibilità. Le cuffie sono realizzate con plastica riciclata, contenendo almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo. Anche l’imballaggio è ecologico, provenendo da foreste certificate FSC, e le cuffie stesse sono certificate CarbonNeutral, riflettendo l’impegno di Logitech per la sostenibilità ambientale.

Rendi le tue sessioni di gaming il massimo con le cuffie Logitech G G435 LIGHTSPEED, proposte a soli 44,99€ invece dei classici 87,99€!