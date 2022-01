GTA Vice City Remastered gratis con PlayStation Now? Pare di sì

Uno dei giochi gratuiti inclusi con un abbonamento PlayStation Now di febbraio 2022 potrebbe essere GTA Vice City The Definitive Edition. A rivelarlo è l'utente Billy Allen su Twitter che, mentre navigava tra i menu del servizio, ha scoperto l'immagine pubblicitaria che sembra anticipare l'arrivo del gioco nel catalogo. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Sony e Rockstar Games, dunque restiamo in attesa.

GTA Vice City tra i giochi gratis di PS Now a febbraio 2022? Possibile

Non dovremo comunque aspettare molto prima di scoprirlo. In questi giorni, infatti, Sony annuncerà la lista dei giochi gratuiti che entreranno a far parte del catalogo di PlayStation Now a partire dal prossimo mese. Nel caso di GTA Vice City The Definitive Edition scopriamo dalla stessa immagine che il gioco sarà disponibile fino al 2 maggio 2022: ricordiamo che con PS Now è già possibile scaricare anche la remastered di GTA 3, mentre GTA San Andreas è stato incluso su Xbox Game Pass.

I giochi, inutile forse sottolinearlo, fanno parte della raccolta GTA Trilogy The Definitive Edition, che include le versioni rimasterizzate dei tre storici capitoli della serie dell'epoca PlayStation 2. Nonostante le buone intenzioni dal punto di vista teorico, la collection non ha soddisfatto le aspettative, presentandosi al lancio ricca di bug e malfunzionamenti capaci di compromettere l'esperienza di gioco.

Rockstar Games è al lavoro per risolvere queste problematiche e ha promesso diversi aggiornamenti nei primi mesi di quest'anno. Nel frattempo, ricordiamo che a marzo dovrebbero anche arrivare le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di GTA 5 sebbene alcune indiscrezioni suggeriscano un ulteriore rinvio.