GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S: la data di uscita verrà rinviata?

Se piove sempre sul bagnato, in Rockstar Games in questo periodo ne sono pienamente consapevoli. Dopo i tanti problemi riscontrati con GTA Trilogy The Definitive Edition, pare adesso che ci siano delle complicazioni nello sviluppo delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di GTA 5.

Teoricamente previste per marzo, adesso potrebbero essere spostate più avanti di qualche mese: a suggerirlo è un dataminer brasiliano che afferma di essere un vero appassionato dei titoli Rockstar Games e di aver ricevuto notizie poco incoraggianti sullo stato dei lavori dell'edizione next-gen del gioco.

“Recentemente ho ricevuto alcune informazioni su Grand Theft Auto 5: Expanded and Enhanced. Lo sviluppo sarebbe complicato. Al momento la sua uscita è prevista ancora per marzo, ma ci sono grandi possibilità che venga posticipata per aprile o maggio.”

Non conosciamo bene la fonte, quindi non possiamo assicurare nulla circa la sua affidabilità. Di certo, nonostante un lancio teoricamente così vicino fa specie sapere che non vi siano ancora immagini o video di gameplay tratte da questa versione.

Le problematiche riscontrate con GTA Trilogy e che hanno portato lo sviluppatore a promettere diversi aggiornamenti per l'inizio di quest'anno potrebbero certamente contribuire a rendere più complicata la situazione: ricordiamo inoltre che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S era inizialmente previsto per l'11 novembre 2021, prima di essere rinviato appunto per la finestra di lancio prevista attualmente per marzo.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

GTA 5 è disponibile per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One.