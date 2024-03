GTA Trilogy a 17 euro in offerta Amazon: hai tempo fino a MEZZANOTTE

Nel momento in cui scriviamo, manca meno di un’ora per approfittare dell’offerta di primavera attiva sulla versione Xbox One e Xbox Series X di GTA Trilogy, la raccolta dei tre storici episodi della serie, che può essere tua a soli 17,06 euro.

GTA Trilogy: un triplo remake da avere

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è un’epica raccolta che riunisce tre dei titoli più iconici della serie, offrendo un’esperienza di gioco completamente rimasterizzata e riadattata per le piattaforme moderne.

Troverai GTA III, il gioco che ha rivoluzionato la serie e i titoli open world, ambientato a Liberty City, la stessa città di GTA IV, in cui vivrai una metropoli corrotta e criminale dove la libertà di azione è totale e ogni azione ha delle conseguenze.

Poi si passa ad un episodio molto amato, GTA Vice City, che sarà peraltro ambientazione del nuovo attesissimo GTA VI. Ambientato negli anni ’80, questo gioco ti farà interpretare il ruolo di Tommy Vercetti e ti troverai coinvolto in una trama di tradimento e vendetta, in una Miami ispirata agli anni d’oro della cultura pop.

Infine, si chiude con un’altra pietra miliare, GTA San Andreas, a sua volta stessa ambientazione del vendutissimo GTA V, che ti permetterà di visitare la vasta regione di San Andreas in cui il protagonista, Carl “CJ” Johnson, affronta un viaggio di ritorno alla sua città natale per risolvere i misteri del passato e proteggere la sua famiglia.

Un pacchetto completo per tre giochi rinati per le console di ultima generazione: GTA Trilogy è disponibile a 17 euro.