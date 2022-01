GTA su iOS e Android free-to-play è solo una delle tante possibilità

Il recente annuncio di Take-Two dell'intenzione di acquisire Zynga, il gigante dei giochi mobile famoso principalmente per Farmville, apre interessanti scenari anche per saghe come GTA, Red Dead Redemption ed altre legate al noto publisher.

In molti si chiedono infatti se potremo vedere questi franchise, ma anche altri come BioShock, approdare su iOS e Android con episodi totalmente inediti che sposino la filosofia del free-to-play. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, non può ovviamente sbilanciarsi più di tanto al momento, ma apre la porta a diverse possibilità.

“Abbiamo la capacità sia dal punto di vista dello sviluppo che della pubblicazione per ottimizzare la creazione di nuovi titoli basati sulle principali proprietà intellettuali di Take-Two. Riteniamo di avere la migliore raccolta di franchise su console e PC nel settore dell'intrattenimento interattivo che è fondamentalmente quasi del tutto non sfruttata nell'ambito del mobile gaming e dei free-to-play“.

Ha dichiarato Zelnick parlando con gli analisti della proposta di acquisto fatta nei confronti di Zynga, di cui ha elogiato l'esperienza dei suoi studi per quanto concerne giochi mobile e free-to-play ed è parte del motivo per cui il dirigente si dice così entusiasta della partnership.

Per quanto riguarda i possibili giochi futuri, tra cui un eventuale GTA, il CEO afferma che è ancora troppo presto per parlarne, ma l'elenco di potenzialità che si aprono è potenzialmente infinito.

“Siamo semplicemente entusiasti di poter avere questa opportunità di lavorare insieme e di creare quello che siamo certi sarà un valore straordinario in futuro.”

Take-Two ha offerto 12.7 miliardi di dollari per acquisire Zynga e se l'operazione dovesse andare a buon fine diventerebbe la più grande nella storia dei videogiochi, battendo anche l'affare Microsoft-Zenimax, valutato in 8.1 miliardi di dollari.

Ricordiamo che nel frattempo Grand Theft Auto arriverà su iOS e Android ad inizio 2022 con la GTA Trilogy The Definitive Edition.