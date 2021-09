GTA San Andreas: una mod lo trasforma in un gioco next-gen [VIDEO]

Le mod sono da sempre il vero cuore pulsante di GTA San Andreas, uno dei titoli più amati e giocati del franchise sviluppato da Rockstar. Grazie ad una mod che ne modifica il comparto grafico, lo storico GTA diventa next-gen e si mostra in un video su YouTube.

La mod in questione di chiama SA_DirectX 3.0 ed è la naturale evoluzione di una mod del 2018, chiamata appunto DirextX 2.0 e sviluppata dallo stesso modder, ovvero Makarus. Tra gli effetti applicati a San Andreas troviamo Screen Space Reflections, SSAO, GodRays e Rain Drops, tutte modifiche che contribuiscono ad un impatto visivo ben più realistico rispetto alla versione originale del gioco.

Per scaricare in anticipo alla mod – che è ancora in fase beta – ed installarla sul proprio PC è necessario sottoscrivere l'abbonamento al Patreon di Makarus. Appena lo sviluppo sarà concluso il modder intende consentire l'accesso ai file in maniera totalmente gratuita.

Il video pubblicato su YouTube mostra una qualità grafica degna di un gioco contemporaneo, un impianto visivo applicato ad un gioco uscito ben 16 anni fa. GTA San Andreas fa ancora parlare di sé grazie a mod come questa, che portano nel presente l'amato titolo open world sviluppato da Rockstar Games.