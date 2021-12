GTA Online: torna Franklin e arrivano i beat di Dr. Dre

Il prossimo grande aggiornamento di GTA Online riporterà nel gioco Franklin e aggiunge il famosissimo Dr. Dre; saranno aggiunti anche i beat del noto produttore musicale.

Rockstar Games sta rilasciando nuovi contenuti per la storia per GTA Online con Franklin Clinton, uno dei personaggi chiave di Grand Theft Auto V.

Invece di rilasciare espansioni per giocatore singolo, l'azienda sta intrecciando nuove missioni incentrate sulla storia nella sua enorme modalità online; l'update è previsto per il 15 dicembre. Nonostante quello che sembra un approccio più discreto, Rockstar sembra andare alla grande con questo. Arriva persino un personaggio che somiglia a Dr. Dre, e viene introdotta la musica del noto produttore.

La storia apparentemente riprende negli anni successivi agli eventi che traspaiono in Grand Theft Auto V, e Rockstar ha convinto il doppiatore di Franklin, Shawn Fonteno, a riprendere il ruolo. Oltre alle nuove missioni, il rilascio di contenuti includerà molta nuova musica. Ci sarà una nuova stazione radio, oltre a “enormi aggiornamenti unici nel loro genere per le stazioni radio esistenti, tra cui una tonnellata di brani esclusivi nuovi e inediti di Dr. Dre e una formazione di artisti di successo“, afferma Rockstar. Saranno presenti anche nuove missioni secondarie, armi e veicoli.

Snoop Dogg ha affermato che Dr. Dre stava facendo musica per Grand Theft Auto alla fine di ottobre. Molti pensavano che avrebbe debuttato molto più tardi in Grand Theft Auto 6 (che a sua volta deve ancora essere confermato da Rockstar Games), ma i giocatori potranno ascoltare le ultime canzoni di Dr. Dre prima di quanto si aspettassero . Questo nuovo contenuto arriverà come aggiornamento gratuito disponibile per tutti gli utenti utilizzatori di GTA Online.