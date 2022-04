GTA 6: prime informazioni su storia e protagonisti?

GTA 6 racconterà la storia di due gemelli, un maschio e una femmina, che si sono separati dopo che i loro genitori furono rimasti uccisi diversi anni prima. A dirlo è l'utente Twitter “Matheusbr9895_“, insider che in passato ha svelato in anticipo con successo qualche informazione sulla serie.

Secondo quanto afferma la fonte, infatti, Rockstar Games avrebbe pianificato una trama che inizierebbe nel 2003, con l'uccisione dei genitori dei due protagonisti. Al giocatore pare verrà data la facoltà di scegliere quale dei due interpretare al giorno d'oggi, quando si svilupperà il resto della storia.

GTA 6: quanto c'è di vero in queste informazioni

Come sempre accade in questi casi, il consiglio è di prendere con le pinze quanto affermato, anche se i dettagli provengono da una fonte a suo modo affidabile. Lo stesso insider spiega che per saperne di più dovremo comunque aspettare fino al 2024, allineandosi alle indiscrezioni che vogliono il gioco pronto per quella data.

Ricordiamo che Rockstar Games ha già annunciato ufficialmente lo sviluppo di GTA 6, suggerendo che per nuove informazioni dovremo però attendere qualche tempo. Tutto quello che sappiamo ad oggi ci arriva da altre voci di corridoio: si parla di un ritorno a Vice City, ma anche di una grandissima ambientazione che ci permetterà di esplorare tutte le location storiche della serie includendo una capatina in Europa.

Quel che è certo è che pare essere un gioco dalle fortissime ambizioni, che avrà il difficile compito di replicare se non addirittura migliorare il clamoroso successo di GTA 5, che dura ancora a distanza di quasi dieci anni dal primo lancio: proprio di recente, è tornato con una versione aggiornata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.