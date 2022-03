GTA 5 next-gen, il primo video gameplay su PS5!

Domani è finalmente il giorno del debutto della versione next-gen di GTA 5, che sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X/S. Il portale VideogameChronicles.com è riuscito già a mettere le mani sul gioco e ha pubblicato un video gameplay, che vi riproponiamo di seguito, in cui viene messa in mostra la fase iniziale della storia in modalità Fedeltà: supporto nativo 4K, ray tracing e target a 30 FPS.

Ricordiamo che Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto Online saranno disponibili al lancio in forte sconto, con un vantaggio per gli utenti Sony: su PS5 infatti l'intero pacchetto è in offerta con il 75%, mentre su Xbox Series X/S “solo” al 50%. Inoltre, gli abbonati PS Plus potranno riscattare gratuitamente GTA Online per i prossimi tre mesi.

GTA 5 next-gen: come si presenta il gioco su PS5 e Xbox Series X/S

La versione next-gen di GTA 5 è stata pensata per offrire un prodotto ulteriormente migliorato dalla già ottima remastered lanciata su PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo infatti che il titolo originale ha debuttato addirittura nel 2013 sulle ormai “vecchissime” PlayStation 3 e Xbox 360: il suo successo è talmente clamoroso da aver convinto Rockstar Games a realizzare una versione anche per le ultime console, mentre i lavori su GTA 6 procedono speditamente.

In questa nuova edizione, quindi, avremo la possibilità di scegliere fra tre differenti modalità grafiche. Quella mostrata in questo video, come detto, è relativa a quella studiata per il miglior impatto visivo possibile: effetti migliorati, 4K nativo, ray tracing e relativo target a 30 FPS. Tuttavia, si potrà scegliere anche la modalità Prestazioni, per chi predilige i 60 FPS, ma ci ci sarà anche una terza opzione che mette insieme performance e ray tracing. Una sorta di mix tra le prime due modalità.

Per il resto abbiamo tempi di caricamento più rapidi, maggiore varietà di popolazione e traffico, maggiore densità di vegetazione, miglior qualità dell'illuminazione e delle ombre, migliori riflessi dell'acqua e delle superfici, anti-aliasing, motion-blur, esplosioni più realistiche e lo sfruttamento del DualSense su PS5.