GTA 6: nuovi dettagli su storia, data di uscita e GTA Online

GTA 6 deve ancora essere svelato ufficialmente, anche se Rockstar Games ne ha confermato lo sviluppo qualche mese fa. La rete è letteralmente impazzita di voci e indiscrezioni per immaginare come sarà il prossimo capitolo della serie, che manca con un nuovo capitolo addirittura dal 2013.

Il portale XFire.com, affidandosi alle informazioni fornite da Matheusvictorbr, insider Rockstar di lunga data, ha pubblicato un dettagliato report con interessanti informazioni sul gioco, che riguardano la storia principale, la possibile data di uscita e il multiplayer online.

GTA 6: la storia di due gemelli, con la DEA coinvolta

È un’informazione che non sentiamo in realtà per la prima volta, segnale che probabilmente qualcosa di vero c’è. In ogni caso, GTA 6 dovrebbe raccontare la storia di due gemelli, un maschio e una femmina, che sono stati separati dopo la morte dei loro genitori per mano del cartello nel 2003. Il gioco pare esplorerà nel dettaglio questa situazione impostando tutto come un prologo ambientato probabilmente in Brasile.

La campagna principale, invece, dovrebbe essere collocata nei giorni nostri, tra il 2023 e il 2024, con i due gemelli che si ritrovano nelle fazioni opposte. Il ragazzo infatti è diventato nel frattempo un agente della DOA, una parodia della reale Drug Enforcement Agency (DEA) statunitense. Al contrario, la sorella starebbe cercando vendetta nei confronti del cartello a modo suo, lavorando direttamente all’interno dell’organizzazione criminale.

Presto o tardi, i due scopriranno a vicenda di far parte dei due mondi opposti, probabilmente in modo doloroso, ma il leaker non è entrato nel dettaglio. Ha affermato tuttavia come il nuovo GTA sarà il primo nella storia dei videogiochi a immergersi in profondità nello stile di vita di un cartello della droga.

Sull’ambientazione, invece, Matheus smentisce le indiscrezioni che parlano degli anni ’70, ’80 o ’90, ma la città principale dovrebbe chiamarsi Carcer City. Rockstar starebbe lavorando su un grosso miglioramento al gameplay e sta dedicando parecchio tempo a queste funzionalità. L’open world potrebbe presentare degli edifici distruttibili, per la prima volta nella storia del marchio.

GTA 6, stando alle informazioni ricevute dalla fonte, dovrebbe uscire nel 2024. Diventa difficile immaginare quindi che lo vedremo già quest’anno.

Infine, per quanto riguarda GTA Online, Rockstar avrebbe l’obiettivo di estendere la mappa aggiungendo Liberty City, nonché altre modalità inedite. Nel frattempo, sarebbe anche in lavorazione una versione rimasterizzata di GTA 4, che potrebbe uscire nei prossimi mesi.

