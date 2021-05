Mentre il senso capitolo sembra ancora molto lontano, GTA V continua a registrare introiti impressionanti. Nell'ultimo anno Grand Theft Auto 5 e GTA Online hanno incasato ben 984,9 milioni di dollari, tra copie del gioco e micro-transazioni.

Il titolo sviluppato da Rockstar Games è uscito nel lontano 2013 per PS3 e Xbox 360, ha spopolato su PS4 e Xbox One e adesso si appresta ad uscire anche per le console next-gen. GTA V dimostra una longevità senza precedenti, nessun gioco di nuova uscita è riuscito a distogliere l'attenzione dal noto titolo open world, che oggi raggiunge un rinnovato successo su PC, grazie alla modalità Role Play e a Twitch.

L'uscita su PS5 e Xbox Series X | S è prevista per novembre 2021, secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore statunitense.

I dati pubblicati da Take-Two – società a capo di Rockstar Games – rivelano che il gioco ha superato i 145 milioni di copie vendute, in terza posizione come gioco più venduto di sempre, dietro a due colossi come Minecraft e Tetris. Il successo di GTA 5 potrebbe aver ritardato l'uscita del sesto capitolo, analizzando i dati di vendita e il riscontro dell'utenza, l'attuale GTA potrebbe avere davanti a sé ancora diversi anni di attività.

Videogames