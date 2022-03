GTA 6 è molto vicino? Uno streamer afferma di averci giocato

xQc, uno streamer molto conosciuto su Twitch, ha affermato non senza un po' di sorpresa di aver già giocato Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Lo ha svelato lui stesso nel corso di una chiacchierata con i suoi follower che, dopo tanta insistenza da parte loro, ha confessato di aver partecipato a una sessione di test tenuta da Rockstar Games.

“Ho giocato online a GTA 6 e posso dirvi soltanto che lo sviluppo è terminato“.

Sono state queste le parole dello streamer che quindi va addirittura oltre assicurando che i lavori sul gioco, almeno in termini di progettazione e realizzazione, sarebbero addirittura terminati. Potremmo vederlo quindi prima del previsto?

GTA 6, sviluppo già finito e quando uscirà? Le ipotesi

xQc possiamo considerarlo in certo senso uno streamer parecchio affidabile, specialmente se si tratta della saga di GTA. Vanta oltre 1 milione di follower su Twitter ed è una sorta di punto di riferimento per chi organizza dirette su Twitch dedicate a GTA 5.

E ci fornisce anche qualche piccolo presunto dettaglio su GTA 6, parlando nello specifico di meccaniche da gioco di ruolo molto avanzate e ispirate alla vita reale, con un sistema ludico molto ambizioso capace di rivoluzionare non solo la saga, ma l'intero genere di appartenenza.

Va sottolineata però un'altra cosa: per quanto affidabile possa sembrare xQc, va detto che Rockstar Games è solitamente molto severa con i suoi embarghi e ci sembra molto difficile che, seppur di fronte a tanta insistenza con i suoi fan, lo streamer possa aver bellamente deciso di trasgredirlo, con tutti i rischi che potrebbero sorgere in casi come questo.

A tutto questo si aggiunge anche il discorso che parlare di “sviluppo finito” è molto relativo: la fase di post-produzione può essere altrettanto lunga e quindi non particolarmente indicativa di quando il gioco arriverà poi effettivamente sul mercato.

Certo, se fosse vero, sarebbe una buona notizia per tutti i fan in attesa. Valgono però le più recenti indiscrezioni: l'uscita di GTA 6 potrebbe arrivare soltanto tra il 2023 e il 2024.