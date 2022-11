GTA 6, data di presentazione vicina: già questa settimana?

La settimana potrebbe chiudersi con la presentazione di GTA 6. Tra oggi e domani, Rockstar Games potrebbe condividere alcune informazioni sul nuovo capitolo ufficiale della serie, cui sviluppo è stato confermato all’inizio di quest’anno.

A parlare della clamorosa ipotesi è Tez2, noto insider della serie, con un post pubblicato su GTAForums collegandosi al nuovo aggiornamento di GTA Online che potrebbe comprendere, secondo lui, qualche dettaglio sul prossimo gioco del franchise.

Le parole di Tez2 riguardo l’indiscrezione sono molto precise:

“Quindi, questo giovedì c’è una buona possibilità che Rockstar possa annunciare alcune informazioni sul prossimo update di GTA Online, considerato che partirà un nuovo evento GTA+ e la nuova Heist Challenge.

So che questo non è correlato a GTA 6, ma mi piace speculare, cosa che vi ricordo non è un dato di fatto, che Rockstar possa annunciare alcune informazioni in una sorta di “Community Update”.

Grazie per aver ascoltato il mio Ted Talk sulla mia ipotesi plausibile“