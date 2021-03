Il progetto GTA 5 Remake consiste in una mod che rinnova il comparto grafico del celebre titolo sviluppato da Rockstar Games. Per scaricare la mod occorre diventare membro della pagina Patreon dello sviluppatore Nb.Design, che da accesso al download della prima Beta.

Sebbene la rielaborazione grafica si chiami GTA 5 Remake, è più corretto considerarla come un’operazione di remaster, trattandosi soltanto di una nuova veste grafica e non di un rifacimento totale del gioco. Intanto Nb.Design ha pubblicato il seguente trailer, che ci mostra l’impatto estetico del lavoro effettuato:

Guardando il video si nota come la nuova grafica intervenga sull’ambientazione aggiungendo nuova vegetazione e migliorando i riflessi e le texture di oggetti ed elementi naturali. La mod è compatibile soltanto per la versione PC di GTA 5 e funziona anche all’interno di server role play tramite FiveM.

In attesa della release definitiva della mod, non escludiamo la possibilità che Rockstar, colpita dalla qualità del lavoro di Nb.Design, possa decidere di introdurre la nuova veste grafica tramite un aggiornamento ufficiale. GTA 5 ha sulle spalle quasi 8 anni di attività e si parla da diverso tempo di una versione Enhanced, che sfrutti appieno l’hardware delle console next gen e le potenti schede video di nuova generazione.

