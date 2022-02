GTA 5 Online: riscattalo GRATIS con PlayStation Plus

In attesa dell'annuncio ufficiale su tutti i giochi del prossimo mese, possiamo già dire che conosciamo l'identità di uno dei titoli che faranno parte del catalogo di PlayStation Plus a marzo 2022: è GTA 5 Online, il comparto multiplayer del quinto capitolo della serie che il 15 marzo debutterà in versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E a proprio questa edizione si riferisce l'offerta del PS Plus.

GTA 5 Online gratis con PS Plus, come riscattarlo

Rockstar Games ha da poco annunciato che GTA 5 tornerà in versione next-gen il prossimo mese e il discorso vale naturalmente anche per GTA Online, solitamente acquistabile separatamente. Per gli abbonati PlayStation Plus ci sarà però un vantaggio non da poco: a partire dal lancio e per i tre mesi successivi potranno riscattare una copia del gioco in forma totalmente gratuita inclusa nell'abbonamento. Il titolo sarà vostro in modo permanente e in versione per PS5 fin quando manterrete attiva l'iscrizione al servizio.

Si tratta di una cosa che era stata annunciata diverso tempo fa, addirittura nel 2020, quando Sony e Rockstar Games aprirono un evento dedicato a PS5 proprio con la nuova versione di GTA 5. Adesso che è stata confermata la data di uscita, è un reminder importante per tutti i possessori di PlayStation abbonati al servizio, che avranno tre mesi di tempo per riscattare GTA 5 Online.

Ricordiamo che la versione per console di ultima generazione supporterà una risoluzione fino al 4K, prestazioni fino a 60 FPS, texture migliorate, distanza di visualizzazione ampliata, supporto HDR e Ray Tracing, caricamenti istantanei e la possibilità di saltare il prologo di GTA 5, così da passare subito all'azione e scegliere la propria attività.

PlayStation Plus è un servizio in abbonamento che permette di giocare in multiplayer online, accedere a sconti e offerte esclusive, sfruttare il cloud per l'archiviazione dei propri salvataggi e accedere a un catalogo di giochi per PS4 e PS5 aggiunti mensilmente.