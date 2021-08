GTA 5 resta uno dei giochi più venduti di sempre, dietro soltanto a due colossi come Minecraft e Tetris. L'open world di Rockstar Games ha intenzione di raggiungere la vetta, secondo gli utlimi dati ufficiali GTA 5 ha superato i 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Ad annunciarlo è Take Two Interactive, in riferimento agli utlimi risultati finanziari delle varie software house associate, tra le quali campeggia Rockstar Games. La serie Grand Theft Auto ha venduto oltre 350 milioni di copie, dei quali la metà sono da attribuire all'ultimo capitolo, pubblicato nel 2013 e destinato ad andare avanti ancora per diversi anni.

Mentre le vendite dell'attuale capitolo spiccano il volo, i videogiocatori di tutto il mondo attendono con ansia l'annuncio di GTA 6, che secondo gli ultimi rumor sarà ambientato a Vice City. Jason Schreier sostiene che il titolo open world si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e per poterlo giocare sarà necessario aspettare almeno altri 3 anni.

Niente male anche i risultati raccolti da Red Dead Redemption 2, che su PlayStation, Xbox e PC ha registrato vendite pari a 38 milioni, portando la serie western a quota 60 milioni. Inoltre Rockstar ha comunicato che RDR 2 è stato il secondo videogioco più venduto degli utlimi 3 anni negli Stati Uniti, dietro soltanto – neanche a dirlo – a GTA 5.

Videogames