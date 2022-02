GTA 5 a soli 20€ è l'offerta di Amazon che stavi aspettando

GTA 5 è un gioco uscito per la prima volta nel 2013 e, a distanza di tanti anni, continua ad essere tra i più venduti in Italia e nel mondo. Ed ecco quindi che diventa molto interessante la nuova offerta di Amazon.it che ti permette di acquistarlo a soli 20,93€. L'offerta è relativa alla versione PS4 tedesca, ma il gioco include anche la lingua italiana. Spedito con Amazon Prime, ti arriverà a casa già domani!

GTA 5 in super offerta, perché è ancora così venduto?

Il fenomeno del successo di GTA 5 è da attribuire prima di tutto ad un prodotto di altissima qualità, che ha conquistato la generazione PlayStation 3 e Xbox 360, ha fatto altrettanto se non di più con PlayStation 4 e Xbox One e adesso si prepara a tornare, il 15 marzo, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Gran merito è da attribuire alla componente di GTA Online, che raccoglie milioni di giocatori in tutto il mondo e che ha reso anche il titolo principale praticamente immortale.

Basta farsi un giro su Twitch per vedere come GTA 5 sia sempre e in maniera costante tra i giochi più trasmessi e seguiti al mondo e si prepara a replicare il successo anche GTA 6, confermato recentemente da Rockstar Games.

Quindi, se hai voglia di recuperarlo per rivivere la campagna principali, gettarti nella mischia online oppure semplicemente non l'hai addirittura mai giocato, questa offerta di Amazon.it capita al momento giusto. Buon divertimento!