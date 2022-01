Green Pass su Android e iPhone: come scaricarlo con AUTHCODE

Scaricare il Green Pass sul proprio smartphone è un'operazione fondamentale per chi non intende stampare e portarsi dietro la versione cartacea. Il Pass digitale può essere scaricato in diversi modi, di seguito vediamo come ottenerlo su iPhone e smartphone Android.

Green Pass con AUTHCODE

Il metodo più semplice e veloce per ottenere e scaricare la certificazione verde è utilizzare l'AUTHCODE o i codici CUN, NRFE e NUCG. Si tratta di un codice identificativo – rilasciato subito dopo il vaccino, il tampone o la guarigione da Covid-19 – che consente al cittadino di generare e attivare il proprio QR Code.

Dopo la somministrazione del vaccino, l'esito negativo del tampone o la guarigione completa, il cittadino riceve un codice identificativo via sms o email, tramite il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica forniti al momento del vaccino/tampone. Chi non ha ricevuto il codice, può comunque richiedelo accedendo al seguente link e inserendo i propri dati personali: https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth .

Recuperato il codice, per generare e scaricare il Green Pass da PC è sufficiente accedere al portale DCG e fornire l'identificativo e il numero di tessera sanitaria. Mentre, per scaricare la certificazione sul proprio smartphone è necessario installare IO o Immuni, applicazioni disponibili gratuitamente sia per iPhone che per dispositivi Android. Anche in questo caso è necessario inserire il numero di tessera sanitaria e il codice identificativo.

Una volta terminata la procedura, il cittadino potrà accedere al proprio Pass in qualunque momento tramite le suddette applicazioni. Per conservare la Certificazione verde sullo smartphone e accedervi rapidamente, abbiamo realizzato due guide dettagliate che illustrano come aggiungere il Pass alla home di Android e al Wallet di iPhone e Apple Watch