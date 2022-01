Green Pass su Android: come aggiungerlo alla home con Stocard

Il Green Pass è ormai un alleato fondamentale per tutti i cittadini, che hanno la necessità di tenerlo sempre con sé in formato cartaceo o in versione digitale. Vi abbiamo già spiegato come aggiungere la certificazione verde al Wallet di iPhone e oggi vi spieghiamo come accedere rapidamente al Green Pass anche sugli smartphone Android.

Per aggiungere la certificazione Covid-19 alla home page di Android, è sufficiente scaricare l'applicazione Stocard, da molti già conosciuta e utilizzata per salvare le tessere fedeltà di supermercati e negozi.

Green Pass su Android con Stocard

Stocard ci permette in qualunque momento di mostrare il Green Pass in maniera semplice e veloce. Rispetto alle applicazioni IO e Immuni, Stocard fornisce un accesso più rapido e immediato alla certificazione verde, bastano pochi e semplici passaggi per aggiungere il Pass al proprio account Stocard.

1 – Scarica e installa l'app Stocard dal Play Store (Link al download).

2 – Apri Stocard e fai click su “+ Aggiungi carta”, nell'angolo in basso a destra.

3 – Seleziona “Certificazione verde COVID-19” e scannerizza il codice QR associato al tuo Green Pass, oppure inserisci manualmente l'Identificativo Univoco del Certificato. Se non sai come ottenere e scaricare la certificazione, dai un'occhiata alla nostra guida dettagliata.

4 – Una volta completata la procedura, il Green Pass compare all'interno dell'applicazione. Basta un click per aprirlo ed esibirlo in qualunque momento.

Per seplificare ancora di più il processo di apertura ed esibizione del Certificato verde, è possibile aggiungere un collegamento rapido direttamente sulla Home del proprio smartphone. Ecco come procedere:

1 – Aggiungi l'app Stocard alla home dello smartphone.

2 – Applica una pressione prolungata sull'icona di Stocard, si aprirà la lista delle carte e tessere disponibili, tra le quali figura proprio la Certificazione verde COVID-19.

3 – Tieni premuto sulla Certificazione e trascinala sulla Home.

Con questa semplice procedura, hai creato un collegamento rapido e immediato al Green Pass sulla home del tuo smartphone Android. D'ora in avanti, basterà fare click sull'icona appena creata per accedere alla propria Certificazione verde in modo estremamente semplice e immediato.