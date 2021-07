A breve, il Green Pass servirà tantissimo: bisognerà mostrarlo in diverse occasioni. Averlo su Apple Wallet, disponibile con un click su iPhone e Watch, sarebbe certamente comodissimo. L'alternativa è andarlo a cercare ogni volta fra le foto in galleria oppure aprire l'app Immuni o IO.

Sebbene ufficialmente questa funzionalità non ci sia ancora, grazie a un brillante sviluppatore, è già possibile farlo ed è semplicissimo. Ecco come.

Green Pass su Apple Wallet: ecco come fare

Apple Wallet è il portafoglio virtuale che il colosso della mela morsicata mette a disposizione per carte di pagamento, biglietti di mezzi di trasporto vari e non solo. A breve sicuramente sarà resa disponibile ufficialmente la possibilità di mettere lì anche il Green Pass, in modo che sia a disposizione sempre, con un click, su iPhone ed Apple Watch.

Intanto però, come fare per averlo subito? Semplicissimo, segui questi step:

scarica il Green Pass come immagine dall'applicazione IO o oppure sull'app Immuni;

dall'applicazione IO o oppure sull'app Immuni; apri il browser Web Safari e collegati a questo portale;

carica l'immagine del pass e scegli di che colore vuoi la card;

segui le istruzioni ed avrai fatto in un secondo.

Come vedi dall'immagine sottostante, il mio Green Pass è stato aggiunto senza problemi ad Apple Wallet e posso richiamarlo in un attimo da iPhone o da Watch.

Facilissimo, no?

App