Green Pass falsi, torna l'incubo del dark web: fino a 600 dollari l'uno

Continua a crescere la domanda di Green Pass falsi tramite certificati di vaccinazione anti Covid-19 e test molecolari o antigenici fraudolenti. Una delle truffe più pericolose che sta impazzando sul Dark Web e che prometterebbe a molte persone non vaccinate di poter accedere a luoghi dove è richiesta la certificazione verde. Complice anche le ultime restrizioni obbligate dalla forte diffusione della variante Omicron.

Green Pass falsi: cresce la domanda sul Dark Web

A rivelare questa situazione incresciosa è un report di Check Point Research, nota comunità di intelligence volta a fornire informazioni legate alla sicurezza informatica. Secondo gli ultimi dati in possesso la richiesta di Green Pass falsi sarebbe cresciuta del 600%. Certificazione verde, test molecolari e antigenici contraffatti raggiungono cifre da capogiro sul Dark Web. Si va da una base di 75 fino a un massimo di 600 dollari.

Si tratta di cybercriminali attivi che sfruttano il momento favorevole per poi tornare nell'ombra in modo che sia sempre più difficile fermare la loro attività illecita. Infatti, stando a quanto dichiarato da Check Point Research, uno di questi gruppi da ottobre 2021 è ritornato in auge proprio in questo ultimo mese.

Come già scritto in diversi nostri articoli, accedere a questo mercato illegale è davvero pericoloso. Infatti, i cybercriminali sanno come truffare gli utenti sfruttando il Green Pass. Loro però non sanno che, una volta ceduti i dati personali ed effettuato il pagamento, non riceveranno nulla. Anzi, in diversi casi sono anche stati minacciati con richieste di estorsione.

Inoltre, il Dark Web è un posto pericoloso spesso pieno di criminali che in poco tempo riescono a clonare i dati personali di un profilo per utilizzarli a scopi illegali. Spesso questi diventano anche vittima del cosiddetto “stalking digitale“.

Perciò è importantissimo evitare tutti i canali non ufficiale per richiedere il Green Pass. Servirsi dei mezzi legali non solo risparmia chiunque da penose conseguenze, ma aiuta a far crescere una società responsabile e attenta non solo al proprio interesse, ma anche a quello del prossimo.