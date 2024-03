Grazie al COUPON del 50% avrai un CINEMA in CASA!

Vuoi migliorare il tuo angolo di cinema in casa? Quella che ti stiamo per presentare non è un’offerta, ma “L’OFFERTA”. Questo perché, grazie al codice “B8LM4P8H“, riuscirai a pagare a metà prezzo un proiettore con supporto al 4K del noto marchio XIDU! Il suo prezzo di listino di 319,99€ crolla quindi a soli 159,99€!

Tutte le caratteristiche del proiettore

Grazie ai suoi 25.000 lumen (900 ANSI), il proiettore XIDU supera di gran lunga la luminosità dei proiettori 1080P, offrendoti un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Il rapporto di contrasto elevato garantisce dettagli definiti e neri profondi, rendendo ogni immagine più realistica e coinvolgente.

Con una risoluzione 4K UHD, questo proiettore offre immagini pazzesche che ti faranno sentire come se fossi nel cuore dell’azione. Inoltre, la correzione trapezoidale 4P/4D assicura che l’immagine sia sempre perfetta, indipendentemente dall’angolazione di proiezione. E con la funzione di zoom regolabile dal 25% al 100%, puoi adattare le dimensioni dell’immagine alle tue esigenze specifiche.

Per quanto riguarda la connettività, questo modello gode di WiFi 6, grazie al quale puoi goderti una connessione wireless stabile e veloce, mentre il Bluetooth 5.3 ti consente di collegare facilmente cuffie, altoparlanti o smartphone per un’esperienza ancora più immediata. Non mancano, però, gli altoparlanti integrati da 10 W che completano l’esperienza cinematografica.

La durata e l’affidabilità sono garantite dal motore ottico sigillato contro polvere e detriti, dalla tecnologia di lenti con rivestimento a 10 strati per una migliore riproduzione dei colori e dal sistema di dissipazione del calore efficiente che assicura un funzionamento silenzioso e senza problemi.

Inizia a guardare film, serie TV e non solo come al cinema grazie al proiettore XIDU. Ricorda che per pagarlo 159,99€ dovrai inserire il codice “B8LM4P8H“.