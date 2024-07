Grande ritorno per il Samsung Galaxy S23 in OFFERTA a soli 549€

Un grande ritorno su MediaWorld per il Samsung Galaxy S23 128GB. Questo ottimo smartphone, ancora molto attuale, è in offerta speciale a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 549€! Integra perfettamente la Galaxy AI per un’esperienza utente favolosa.

Migliora la tua interazione con tutto ciò che facevi con un telefono grazie a questa incredibile novità. Approfitta ora della grandissima promozione disponibile ora su MediaWorld. Conferma l’ordine prenotando un ritiro gratuito al negozio più vicino a te. Solitamente è disponibile entro 30 minuti.

Samsung Galaxy S23 128GB a prezzo per tutte le tasche

Samsung Galaxy S23 128GB è un nuovo Galaxy grazie all’intelligenza artificiale ora integrata perfettamente. Oltre a tutte le sue caratteristiche spettacolari, già in dotazione dalla sua uscita sul mercato, ecco ora funzionalità incredibili come cerchia e cerca o la traduzione in tempo reale nelle chiamate e molto altro ancora.

Il processore che muove tutto è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.1, una vera bomba in quanto a prestazioni e affidabilità. Inoltre, la fotocamera principale da 50MP è stata realizzata per scattare foto speciali, anche di notte. Ogni scatto sarà davvero epico.

Il display Dynamic AMOLED 2X è super fluido e ricco di colori con contrasti perfetti dai neri intensi e dai bianchi brillanti. La batteria oggi è perfezionata grazie alla perfetta gestione delle tue abitudini da parte di Galaxy AI. Non perdere tempo. Acquista ora il Galaxy S23 a soli 549€.