Grande ritorno per ho Mobile: ho Più Passi che Giga

ho Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone, ha deciso di riproporre – a grande richiesta – una delle iniziative che ha appassionato i clienti di questo MVNO. Dal 3 marzo 2022 tornerà “ho Più Passi che Giga“, una serie di sfide che permettevano ai vincitori di ricevere determinati premi in omaggio.

Nella precedente edizione, terminata ufficialmente il 1° dicembre 2022, ho Mobile aveva messo in palio un buono sconto di 50 euro da utilizzare nell'acquisto di un viaggio sul sito WeRoad. L'obiettivo per ricevere il succulento premio era quello di raggiungere un numero di Gigapassi maggiore rispetto ai Giga consumati nel mese.

ho Mobile ha realizzato una sorta di iniziativa salutare per promuovere uno stile di vita sano. Il concorso era facoltativo e in fondo si proponeva come un invito a mettere da parte il proprio smartphone per dedicarsi a un'attività utile al proprio corpo come fare una bella camminata, magari immersi nella natura. Inoltre, molto utile alle nuove generazioni, invitava al consumo responsabile dei Giga disponibili nel bundle mensile.

ho Mobile annuncia il ritorno ho Più Passi che Giga

Dal 28 febbraio 2022 molti clienti ho Mobile con un'offerta attiva da almeno 30 giorni sono raggiunti da un SMS realizzato appositamente per annunciare il ritorno dell'iniziativa “ho Più Passi che Giga“. In occasione dell'avvicinarsi della primavera e delle belle giornate, che prenderanno il posto di questo rigido inverno, l'operatore virtuale di Vodafone ha comunicato:

Ciao! Com’è il tempo lì? L’inverno ti ha stancato? A marzo 2022 sarà il momento perfetto per fare un sacco di cose. Tipo: due passi in centro, due passi al parco, due passi al mare, due passi in montagna, due passi al lago… Insomma, hai capito, sta tornando il tempo di fare giusto due passi. A marzo 2022 torna ho. Più Passi che Giga, il programma che ti permette di sfidare il tuo consumo di Giga a colpi di passi. Sei pronto alla sfida? Scopri di più sull’app ho. a partire dal 3 marzo 2022.

L'iniziativa, seppur con un comunicato differente, è stata lanciata anche sui profili social di ho Mobile che offre sempre tantissime offerte vantaggiose.