Ho Mobile: PROMO BOMBA con 120 Giga a 7,99€

Vuoi avere 120 Giga a soli 7,99 euro mensili? Scopri come attivare l'offerta BOMBA di Ho Mobile dedicata ai clienti di alcuni gestori virtuali che intendono cambiare il loro gestore.

La nuova proposta di Ho è di quelle da prendere al volo visto che sicuramente non sarà attivabile per sempre ma solo per un limitato periodo di tempo!

Ho Mobile: ecco la tariffa BOMBA, occhio che scoppia!

La tariffa di cui parleremo oggi offre ben 120 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 4G alla velocità massima di 30 Mbps in upload e download, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile nazionale e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi carrier. Il tutto ad un prezzo sorprendente! Stiamo infatti parlando di una spesa mensile di soli 7,99 euro mensili. L'addebito del canone mensile avviene tramite credito residuo ogni mese come del resto qualsiasi offerta di questo virtuale.

Questa promozione è attivabile ONLINE ed è valida per gli utenti che passano da Iliad, Kena Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.

Al canone mensile troviamo compresi alcuni servizi extra completamente gratuiti come l'avviso di chiamata, il trasferimento della stessa, SMS ho. chiamato, la navigazione gratuita in hotspot ed il Riparti.

Quest'ultima opzione offre la possibilità di far ripartire in anticipo la propria promozione anche in caso di esaurimento del bundle.

Costi ed altro

L'attivazione di questa promozione a meno di 8 euro al mese prevede un contributo iniziale pari a 0,99 euro. Oltre a questo corrispettivo è prevista la prima ricarica da 8 euro per usufruire della tariffa. Il tutto per un totale per 8,99€.