Gran Turismo 7: videogioco e realtà in un confronto incredibile [VIDEO]

Sony ha pubblicato un nuovo video ufficiale con cui intende mostrare le velleità simulative di Gran Turismo 7, il racing in arrivo il prossimo 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco infatti riporterà in auge la classica modalità Simulazione, pensata per gli amanti del realismo, che si unirà alle caratteristiche esclusive di PS5, come l'audio 3D e il feedback aptico, per restituire sensazioni immersive e coinvolgenti.

Il filmato in questione, che potete ammirare di seguito, è stato girato all'autodromo del Willow Springs International Raceway, lungo 2.5 miglia e composto da 9 curve, uno dei campi di battaglia più accesi anche del campionato mondiale di Gran Turismo.

Possiamo vedere il pilota professionista Dai Yoshihara in azione su un veicolo Tesla Model 3 Performance. Dall'altra parte, Steve Brown, fan di lunga data di Gran Turismo, che guida una Tesla Model S nel videogioco. Il confronto è incredibile.

Gran Turismo 7, se il videogioco sembra la realtà

Dai Yoshihara approfitta dell'occasione per fornirci qualche suggerimento su come affrontare una delle piste più veloci e impegnative degli Stati Uniti, inclusi dettagli che possono riguardare l'assetto ideale, le traiettorie più efficaci e piccoli inconvenienti che un pilota esperto come lui è in grado di sentire.

La stessa cosa fa Steve Brown, calando ovviamente il tutto nel contesto del videogioco Gran Turismo 7. Il video fa sicuramente impressione, in senso buono, sottolineando ulteriormente il grado di realismo a cui punta il gioco, non solo per quanto concerne l'aspetto grafico, quanto soprattutto per le varie sollecitazioni dell'auto su varie zone del tracciato, che realisticamente non presenta sempre una conformazione perfettamente pianta.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile a partire dal 4 marzo 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5. I pre-order sono ancora aperti mentre, se lo avete già prenotato in digitale, potete iniziare a scaricarlo in pre-load, in modo da averlo pronto al lancio. Ecco come fare.