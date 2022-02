Gran Turismo 7 pre-load PS4 e PS5, come iniziare a scaricare il gioco

Gran Turismo 7 sta arrivando: a partire dal prossimo 4 marzo, l'atteso racing game simulativo di Polyphony Digital sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. Dopo Horizon Forbidden West, è la seconda grande esclusiva inedita di Sony per questo 2022, che arriva a distanza di pochissime settimane.

C'è comprensibilmente molta attesa da parte degli appassionati: in molti di voi hanno sicuramente già effettuato il pre-order sul PlayStation Store e sono in attesa adesso di capire quando iniziare il download per essere subito pronti a partire quando arriverà il lancio. Vi spieghiamo come fare.

Gran Turismo 7, quando e a che ora avrà inizio il pre-load?

Stando alle informazioni raccolte da PlayStationGameSize, l'account Twitter che è in grado di scovare informazioni e dettagli dai database PlayStation, sarà possibile iniziare a scaricare Gran Turismo 7 a partire da venerdì 25 febbraio 2022.

Solitamente, l'orario corrispondente per poter avviare il pre-load è sempre quello della mezzanotte del proprio fuso orario: salvo sorprese, a partire da stasera dunque dovreste essere in grado di far partire il download. Il gioco, secondo le ultime indiscrezione, richiederà ben 89 GB di spazio per essere installato sulla vostra PS4 o PS5.

Come scaricare e installare Gran Turismo 7 su PS4 e PS5

La procedura è riservata soltanto a coloro che avessero già prenotato il gioco attraverso il PlayStation Store. Il pre-load è previsto infatti solo per l'edizione digitale e ovviamente non si applica alla versione su disco che, del resto, vi arriverà a casa o ritirerete il giorno del D1, il 4 marzo.

Se lo avete già acquistato dal PS Store, dunque, troverete Gran Turismo 7 nella vostra libreria giochi su PlayStation 4 o PlayStation 5. Da qui, a partire da venerdì 25 febbraio, comparirà l'opzione che vi permetterà di iniziare a scaricarlo. Ovviamente, se siete su PS5, assicuratevi di scegliere la versione per console next-gen, che riconoscerete dall'apposita icona.

Buon download!