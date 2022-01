Gran Turismo 7 rinviato ancora? Il pericolo sembra scongiurato

Nella giornata di ieri vi avevamo informato della notizia diffusa dal giornalista e insider Tom Henderson, il quale aveva spiegato che un evento stampa dedicato a Gran Turismo 7 fosse stato misteriosamente rinviato a data da destinarsi. Un dettaglio che aveva fatto temere un nuovo posticipo per l'uscita del gioco, attualmente prevista il 4 marzo su PS4 e PS5, ma adesso ci sono interessanti novità.

Gran Turismo 7: l'evento si farà, la data non è a rischio

Come ha spiegato lo stesso Henderson, il motivo per cui l'evento mediatico riservato a giornalisti e addetti al settore è stato spostato è riconducibile unicamente al fatto che Kazunori Yamauchi, creatore della serie, voleva presenziare alla presentazione per rispondere ad alcune domande. Per questo è stato deciso di spostare il tutto al 3 febbraio.

Cadono quindi le preoccupazioni circa un possibile ulteriore rinvio del gioco, che a questo punto, salvo clamorose sorprese, sarà disponibile a partire dal 4 marzo per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Gran Turismo 7 è il nuovo capitolo della nota serie di racing sviluppata da Polyphony Digital e rappresenterà un vero e proprio ritorno alle origini con un'esperienza particolarmente focalizzata sulla campagna tradizionale, dopo lo spin-off Gran Turismo Sport lanciato su PlayStation 4 e principalmente dedicato al multiplayer.

Il titolo proverà a sfruttare alcune delle caratteristiche di PS5, proponendo su console di ultima generazione risoluzioni e frame rate elevati, oltre alla presenza di caricamenti veloci e il supporto alle feature del DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Il gioco promette comunque grandi cose anche sulla “vecchia” PS4, per la gioia di chi non è ancora passato alla next-gen.