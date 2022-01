Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 sarà rinviato di nuovo? La situazione

Il giornalista e insider Tom Henderson ha svelato su Twitter che un evento stampa dedicato a Gran Turismo 7 e che si sarebbe dovuto tenere oggi è stato invece rinviato a data da destinarsi. Non sono state fornite le motivazioni e adesso c'è preoccupazione per la data di uscita prevista per il 4 marzo.

“L'evento stampa di Gran Turismo 7, che avrebbe dovuto svolgersi domani (oggi, ndr), è stato rinviato da Sony e non è stata fornita una nuova data o una spiegazione del perché. Un po' preoccupante visto che il gioco dovrebbe essere lanciato il 4 marzo“.

Gran Turismo 7 verrà nuovamente posticipato? Facciamo chiarezza

L'evento stampa di cui parla Henderson avrebbe dovuto aprire la strada a una serie di coverage in vista del lancio del gioco previsto per inizio marzo: quindi, oltre ai vari hands-on da parte della stampa specializzata, avremmo ricevuto una serie di dettagli, immagini e gameplay inediti.

Ora pare che ci sia stato un cambiamento nei piani, senza che per il momento siano state indicate nuove date per la presentazione. Secondo il giornalista è un aspetto preoccupante visto che, in teoria, non manca tantissimo al lancio del gioco e qualcuno ipotizza addirittura che possa esserci dietro la decisione di un ulteriore posticipo.

Non è da escludere tuttavia che dietro le motivazioni del rinvio dell'evento mediatico ci sia semplicemente una sorta di precauzione per via della nuova ondata di Covid-19, il che sarebbe più che plausibile.

In ogni caso, staremo a vedere se ci saranno ulteriori comunicazioni in questi giorni. Salvo colpi di scena, Gran Turismo 7 è previsto il 4 marzo 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.