Gran Turismo 7 per PS5: confermato il nuovo State of Play, data e ora

Un mini evento dedicato a Gran Turismo 7 è stato confermato in questi istanti da Sony: il nuovo State of Play, che farà luce sul nuovo racing per PlayStation 4 e PlayStation 5, si terrà mercoledì 2 febbraio sui canali Twitch e YouTube ufficiali a partire dalle 23 ora italiana.

Gran Turismo 7, cosa vedremo nel nuovo State of Play

La presentazione avrà una durata di circa 30 minuti e ci mostrerà Gran Turismo 7 in azione su PlayStation 5. Vedremo quindi del nuovo gameplay tratto direttamente dalla versione PS5 sul gioco, insieme a dettagli inediti che faranno parte della produzione, cui lancio è imminente.

Il nuovo State of Play, a differenza di quanto accaduto in passato, sarà dedicato soltanto al titolo Polyphony e non ci sarà spazio quindi per altre produzioni. Questo potrebbe aprire la possibilità ad altri eventi in arrivo nel corso del mese o a marzo, come si rumoreggia nelle ultime settimane, che saranno magari a carattere più generale o dedicati ad altri specifici giochi, come Hogwarts Legacy.

Ricordiamo che il gioco è in lavorazione, oltre che per PlayStation 5, anche su PlayStation 4: ma pare che l'edizione per console di scorsa generazione non verrà mostrata durante l'evento. Il lancio dell'attesissimo titolo è previsto il prossimo 4 marzo e non dovrebbero esserci ulteriori ritardi. I pre-order sono già aperti, con interessanti bonus.