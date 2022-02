Gran Turismo 7, gameplay e dettagli dal nuovo State of Play

Lo State of Play organizzato da Sony nella serata di ieri è stato utile per dare uno sguardo approfondito a Gran Turismo 7, il nuovo racing game di prossima uscita per PlayStation 4 e PlayStation 5. L'occasione ci ha permesso di scoprire numerosi dettagli sul gioco, oltre a diverse scene di gameplay inedite.

Gran Turismo 7 per PS4 e PS5: un atteso ritorno alle origini

Era quello che si aspettavano in fondo gli appassionati della serie, ma dalla presentazione è emerso come l'obiettivo con Gran Turismo 7 sia quello di tornare alle origini del franchise, dopo la deriva multiplayer ben riuscita di Gran Turismo Sport. Il simulatore di corse si prefigge dunque di offrire diverse nuove funzionalità, ma anche molti elementi familiari per gli appassionati del franchise.

Ritorna infatti la World Map, che a sua volta darà accesso a tutte le caratteristiche del gioco. All'inizio della campagna riceveremo i primi crediti per l'acquisto di un auto, che sarà utile per correre le prime gare utili per sbloccare a loro volta ulteriori vetture. Dopodiché, con la collezione che continuerà a crescere, vedremo il Gran Turismo Café, una delle novità del titolo, arricchirsi di informazioni e curiosità sulle vetture che possederemo.

In tal senso, in Gran Turismo 7 troveremo oltre 400 auto, di cui 300 datate dal 2000 in poi. Il Museo fungerà da showroom per le macchine acquistate, ma ogni produttore avrà una sezione dedicata, come se fosse un museo a parte. Non mancheranno auto usate a prezzi più convenienti.

Infine, la modalità Gara ci permetterà di personalizzare le condizioni meteorologiche e l'intelligenza artificiale a nostro piacimento: ritornano anche le famose “patenti” per l'apprendimento di varie tecniche di guida, accompagnate da piccole missioni secondarie dedicate al drifting e al drag racing. Il multiplayer prevede anche la possibilità di giocare in due sullo stesso schermo, a parte il grande comparto online nato dall'esperienza maturata con Sport.

Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo per PlayStation 4 e PlayStation 5.