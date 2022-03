Gran Turismo 7, come guadagnare soldi velocemente

Gran Turismo 7 è arrivato su PlayStation 4 e PlayStation 5 dopo una lunga attesa e ha subito conquistato la stampa e gli appassionati della serie. Il gioco, dopo la parentesi di Gran Turismo Sport, offre un'esperienza sostanzialmente classica per il franchise, puntando parecchio su una campagna single player lunga e ricca di contenuti.

Parte integrante di tutto questo è ovviamente la possibilità di acquistare auto, parti e opzioni di personalizzazione: per farlo ci servono soldi, traducibili in gioco nei classici crediti. Per fortuna ci sono diversi modi per ottenere denaro da spendere per i propri acquisti e adesso li vedremo insieme.

Gran Turismo 7 – guadagnare crediti con il GT Cafe

Una delle novità introdotte in Gran Turismo 7 è il GT Cafe. Qui ci vengono offerti dei menu con una serie di obiettivi da completare allo scopo di ottenere dei biglietti della roulette, che a loro volta ci permettono di sbloccare degli oggetti in modo del tutto casuale. Tra i premi, in modo simile a Forza Horizon, troveremo quindi crediti, parti di automobili o auto stesse. Dipende da quanto saremo fortunati!

GT 7 – guadagnare soldi completando gare e patenti

Non manca ovviamente il metodo, per così dire, tradizionale: ovvero giocare e godersi tutto ciò che la campagna di Gran Turismo 7 ha da offrire. Più gare completeremo, nelle posizioni migliori possibili, più crediti riusciremo ad avere da reinvestire poi nell'acquisto di ciò che vorremo.

Non dimenticate ovviamente le patenti, che tornano anche in questo capitolo, e non sottovalutate le Esperienze su pista, che in certi casi possono essere una fonte di guadagno anche abbastanza veloce.

Soprattutto, siate accorti nella spesa che farete dei soldi che riuscirete a guadagnare: se volete guadagnare crediti velocemente, è meglio rimandare ad un secondo momento l'obiettivo di possedere più auto possibili e puntare magari sul potenziamento di quelle che avete già a disposizione. La scelta però è vostra.

Gran Turismo 7 – guadagnare crediti comprandoli con…soldi veri!

Sì, ovviamente il titolo non rinuncia alle microtransazioni. Se avete voglia e denaro (vero) da spendere potete sempre acquistare dei pacchetti di crediti da utilizzare poi nel modo che desiderate nel gioco. È una soluzione drastica, è vero, ma se è presente vuol dire che è adottata da un numero di persone superiore a ciò che pensate.

Gran Turismo 7 è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.