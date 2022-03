Gotham Knights, data di uscita per il gioco che uccide Batman

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Lo ha confermato Warner Bros. Games tramite i propri profili social, dando quindi finalmente una finestra di lancio precisa per il gioco inizialmente previsto nel 2021.

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8 — Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022

Sviluppata da WB Games Montreal, la produzione è diretta da Patrick Redding, che ha lavorato in passato a Splinter Cell Conviction e Blacklist. Il titolo proporrà un'avventura in single player tradizionale giocabile anche in cooperativa per un massimo di quattro giocatori che potranno assumere il ruolo di Nightwing, Robin, Cappuccio Rosso e Robin.

Gotham Knights, di cosa parla il nuovo gioco ambientato nell'universo di Batman?

Gotham Knights non ha collegamenti diretti con la serie Batman Arkham, creando una nuova storia ispirata all'universo DC. Dopo la morte di Bruce Wayne, i criminali hanno invaso le strade di Gotham City e, per proteggere la città e dare speranza ai suoi cittadini, interviene la Bat-famiglia, composta appunto dai quattro protagonisti citati in precedenza.

Nel corso della storia, avremo modo di far crescere le nostre abilità risolvendo i misteri che collegano i capitoli più cupi della storia di Gotham, mentre affronteremo e sconfiggeremo i più famosi criminali nemici di Batman. L'obiettivo sarà quello di diventare il nuovo Cavaliere Oscuro e riportare l'ordine nella città.

Il gameplay rispecchierà comunque lo stile della serie Batman Arkham, calato in un contesto open world. Avremo la possibilità di visitare cinque differenti distretti da soli o in compagnia, sventando le attività criminali che troveremo al loro interno.

Inizialmente previsto per il 2021, il gioco è stato rinviato a quest'anno insieme al progetto parallelo Suicide Squad: Kill The Justice League che, oltre ad essere sviluppato da Rocksteady, è effettivamente ambientato dopo gli eventi narrati in Batman Arkham Knights.

Ma se per la squadra suicida si parla di un ulteriore rinvio al 2023, in questo caso abbiamo la data: Gotham Knights uscirà dunque il 25 ottobre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.