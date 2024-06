Gorilla Glass 7i, nuovo vetro per gli smartphone mid range

La prossima generazione degli smartphone di fascia media sarà protetta da Gorilla Glass 7i, il nuovo vetro appena presentato da Corning. Rispetto alle generazioni precedenti e alle alternative proposte da altre realtà del settore, offre una resistenza migliorata alle cadute e ai graffi.

Corning annuncia il vetro Gorilla Glass 7i

Secondo i test condotti in laboratorio, un telefono che ne fa uso può uscire indenne da un volo sull’asfalto da un metro di altezza.

David Velasquez, vicepresidente e general manager, afferma che: Comprare uno smartphone rappresenta un investimento significativo e Gorilla Glass 7i permette a più utenti di proteggere il loro acquisto, offrendo una robustezza avanzata per i dispositivi della fascia intermedia, a un prezzo accessibile . Il primo produttore a farne uso sarà OPPO.

La notizia è degna di nota, poiché l’impegno di Corning si è concentrato negli ultimi anni soprattutto sulla realizzazione di vetri protettivi da destinare ai top di gamma. Per gli smartphone di fascia media, i brand si sono visti costretti a scegliere tra quelli delle generazioni precedenti (sul nuovo Pixel 8a, ad esempio, è presente il Gorilla Glass 3 introdotto nel 2013) e le alternative di realtà diverse. La “i” nel nome sta a indicare proprio “intermediate”.

Ai telefoni più costosi sono invece dedicati il Gorilla Glass Victus e il Gorilla Glass Armor, quest’ultimo utilizzato per la prima volta sul Samsung Galaxy S24 Ultra, che promette prestazioni migliorate fino a tre volte nella resistenza alle cadute e fino a quattro volte per quanto riguarda i graffi, rispetto alle proposte in alluminosilicato della concorrenza.

Un’azienda hi-tech vecchia ben 173 anni

Una curiosità: forse non tutti ne sono a conoscenza, ma Corning è un’azienda fondata addirittura 173 anni fa, nel 1851, a Somerville (Massachusetts). La svolta è avvenuta nei primi anni 2000, grazie alla collaborazione con Apple per progettare un vetro in grado di proteggere il primo modello di iPhone, quello che Steve Jobs avrebbe poi presentato sul palco dell’evento Macworld nel gennaio 2007.