GoPro è pronta per annunciare la sua nuova action cam il 15 settembre, ma un recente leak ha rovinato la suspense per i fan in attesa della Hero 10 Black. Pochi giorni fa, Roland Quandt di WinFuture ha rivelato i prezzi europei per il suddetto prodotto, e ora è tornato di nuovo alla ribalta, mostrando il design, le specifiche e le caratteristiche della prossima action cam del marchio.

GoPro Hero 10 Black: cosa sappiamo finora?

GoPro commercializzerà la nuova arrivata come la “GoPro più potente di tutti i tempi“. La Her 10 Black dovrebbe essere dotata di un nuovo chip GP2. Si dice che questo SoC sia in grado di offrire il doppio delle prestazioni rispetto al suo predecessore, migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e diversi aggiornamenti hardware.

Dovrebbe presentare una stabilizzazione aggiornata soprannominata HyperSmooth 4.0, commercializzata come “innovativa“. Il nuovo algoritmo potrebbe anche migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione durante le registrazioni. Il design di Hero 10 Black non sarà molto diverso da Hero 9 Black.

Secondo i report, la GoPro Hero 10 Black scatterebbe immagini fino a 23 megapixel e video 5.3K fino a 60 fotogrammi al secondo. Inoltre, le clip in slow-motion possono essere registrati con un ritardo di 8 volte alla risoluzione di 2,7K (a 240 fps).

La Hero 10 Black consentirà inoltre agli utenti di estrarre immagini da 15,3 megapixel dai video da 5,3K. La prossima action cam GoPro vanterà un nuovo obiettivo con uno strato idrofobo che servirà per ridurre al minimo i riflessi e prevenire gli effetti di disturbo.

Infine, questo nuovo gadget arriverà con lo stesso display da 2,7 pollici del suo predecessore con funzionalità touch. Tuttavia, si dice che la frequenza di aggiornamento del display anteriore sia stata aumentata al fine di ottenere un display di uscita più “fluido”.

Si vocifera anche che la qualità dell'immagine in streaming live sia superiore rispetto al modello precedente. Il campo visivo rimarrà lo stesso a 132 gradi, ma potrà essere ampliato a 155 gradi utilizzando il mod Max Lens. Anche la batteria resterà invariata a 1720mAh con supporto alla ricarica rapida.

GoPro annuncerà la Hero 10 Black ufficialmente il 15 settembre. Dovrebbe costare 539,99€ senza l'abbonamento al servizio GoPro Cloud.

Elettronica