Un'importante perdita relativa alla futura GoPro Hero 10 Black ha fatto luce sulle novità che l'azienda inserirà in questa magica action cam che tutti attendono.

GoPro Hero 10 Black: le caratteristiche

La GoPro Hero 9 Black è stata presentata quasi un anno fa nei mercati internazionali. Ora, siamo arrivati in quel periodo dell'anno in cui l'azienda sembra prepararsi per l'annuncio della sua action cam Hero di nuova generazione. Nel 2018, la società tecnologica americana ha tolto i veli alla sua prima GoPro Hero entry-level pensata per i Paesi emergenti.

La action cam Hero 9 Black è stata venduta per 49.999 INR (circa $ 680) in diversi mercati al momento del lancio. Ha apportato un nuovo design abbinato a un display frontale e ha persino introdotto una lente super ultrawide aggiuntiva. Purtroppo, la suddetta fuga di notizie suggerisce che la GoPro Hero 10 non vanterà un design radicalmente revisionato. Tuttavia, sarà dotate di caratteristiche incredibili e offrirà una vasta gamma di opzioni agli utenti.

Sulla base di quanto previsto da un rapporto di WinFuture e Roland Quandt, Hero 10 porterà molto in tavola. L'action cam sfoggerà una fotocamera da 23 MP leggermente più grande rispetto a quella vista sul modello precedente.

Inoltre, il sensore sarà in grado di registrare video 5.3K a 60fps e video 4K a 120fps. Questo è un notevole upgrade anche perché la Hero 9 offre framerate inferiori. A parte questo, la Hero 10 supporterà la risoluzione di 2,7K a 240 fps in modo da poter girare video in slow-motion ad altissima risoluzione. Inoltre, la nuova camera racchiuderà il nuovo processore GP2. Questo dovrebbe essere dotato della tecnologia di stabilizzazione HyperSmooth 4.0 migliorata che fornisce una migliore OIS, secondo quanto si apprende dai materiali di marketing GoPro trapelati di recente.

La tecnologia TimeWarp 3.0 che accelera e controlla i video time-lapse non è migliorata; inoltre, la qualità dello streaming live rimarrà a 1080p. La GoPro 2021 sarà in grado di scattare foto RAW, potrà essere utilizzata come webcam, disporrà dell'HDR e avrà il supporto al SuperPhoto. Inoltre, sarà impermeabile fino a 10 metri. L'unico cambiamento degno di nota nell'aspetto fisico della nuova fotocamera sarà la scritta blu sul case anteriore.

