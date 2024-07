Google Wallet, la versione web è disponibile anche in Italia

La versione web di Google Wallet è ora disponibile in 13 nuovi Paesi, tra cui anche l’Italia. Fino ad oggi, infatti, soltanto gli utenti di Stati Uniti e Giappone potevano usufruirne. Il portale web funziona proprio come l’applicazione: è infatti possibile accedere a metodi di pagamento salvati, tessere e una più estesa cronologia delle transazioni anche senza app.

Cosa puoi fare con Googl Wallet per web

Google Wallet per web è disponibile, oltre che in Italia, anche in Brasile, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Regno Unito e Ucraina. La versione web fornisce, come anticipato, una panoramica completa di quanto salvato dall’utente nel proprio account.

Si parte dai metodi di pagamento, tra cui carte di debito e di credito, che vengono utilizzate dal sistema per i pagamenti contactless. Non manca la sezione dedicata alle tessere: non solo quelle fedeltà, ma anche carte d’imbarco aeree, biglietti di treni e concerti.

Menzione di nota per l’elenco delle transazioni, che nella versione web risulta più dettagliato superando il limite imposto dall’applicazione Android (che mostra invece soltanto le ultime dieci). La versione web di Google Wallet include anche una pagina di impostazioni che rimanda a varie preferenze rispetto alla gestione delle informazioni personali.