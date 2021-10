Google vuole fare GROSSE modifiche alle sue app per iOS

Google sembra che si voglia concentrare ora sul rendere le sue app per iPhone e iPad ancora più “personalizzate” e “native” per i device della mela.

Google: ci saranno app pensate esclusivamente per iOS

Sappiamo bene che le app di Google su iOS sono state a lungo criticate per non essere state completamente pensate per la piattaforma iOS: All'inizio di quest'anno, i designer dell'azienda hanno rivisto il loro approccio allo sviluppo di software per iOS e hanno optato per un primo cambiamento.

Le applicazioni di BigG hanno a lungo funzionato in modo quasi identico alle controparti Android: questo di per sé va bene ed è una prerogativa dell'azienda, ma gli appassionati della mela si sono lamentati del fatto che i software della compagnia di Mountain View non rispettano le convenzioni e le “sensazioni” comuni di iOS, portando ad avere così un'esperienza utente incoerente tra i client di prima e quelli di terze parti.

Dietro le quinte, questo era dovuto alla convinzione dell'azienda nella “condivisione dei componenti dell'interfaccia utente su Google“. Nel creare le proprie librerie, un altro obiettivo era “colmare le lacune in UIKit“, ovvero il framework di Apple per la creazione di app.

Questo è quanto riportato da Jeff Verkoeyen, responsabile tecnico dello staff di Google Design sulle piattaforme Apple, in un thread su Twitter all'inizio di questa settimana. Tutto quel lavoro è stato alla fine reso open source come Material Components for iOS (MDC) per consentire a qualsiasi sviluppatore di terze parti di adottare gli stessi elementi dell'interfaccia utente utilizzati dalle app per iPhone e iPad di Google: pensiamo a pulsanti di azione mobili (FAB), chip e snackbar.

The time we're saving not building custom code is now invested in the long tail of UX details that really make products feel great on Apple platforms. To paraphrase Lucas Pope, we're "swimming in a sea of minor things", and I couldn't be more excited about this new direction. — Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021

Si legge:

Ma mentre continuavamo a perseguire la parità dei pixel multipiattaforma, i nostri componenti iOS si stavano lentamente allontanando sempre più dai fondamenti della piattaforma Apple perché anche questi fondamenti si stavano evolvendo anno dopo anno.

In risposta, Google all'inizio del 2021 “ha iniziato una profonda valutazione di cosa significhi costruire un'esperienza Google caratteristica sulle piattaforme Apple” e ha chiesto:

È davvero necessario creare uno switch personalizzato in linea con un sistema di progettazione generico? O potrebbe essere sufficiente utilizzare semplicemente la soluzione di sistema e andare avanti?

Non di meno, l'azienda ha concluso che era giunto il fine ultimo per quest'ultimo percorso e che l'UIKit di Apple era abbastanza maturo per le esigenze interne della società. L'azienda non doveva più mantenere la maggior parte dei componenti personalizzati che aveva creato nel corso degli anni, incluse le barre, gli elenchi e i menu delle app.

Invece, si legge che adotterà controlli standard e applicherà “tocchi di marca leggeri” per mantenere l'aspetto di Google su iOS. Alcuni componenti personalizzati sono ancora necessari e ora trarranno vantaggio da “più attenzione e concentrazione“. Resta da vedere quanto (o anche se) le app per iPhone di Google si discosteranno dalle iterazioni per Android.

Riportiamo anche che l'OEM americano ha adottato rapidamente le recenti funzionalità di iOS: fra queste citiamo i nuovi widget per la maggior parte dei servizi principali e il supporto per diventare il browser predefinito o il client di posta. In effetti, il widget di Google Foto ha debuttato per la prima volta su iOS l'anno scorso prima di arrivare su Android ad agosto di quest'anno: curioso.