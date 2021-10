Google: la ricerca delle news più completa grazie a Twitter

Secondo Bloomberg, Google sta cercando di rendere la sua piattaforma di ricerca un luogo più popolare per gli utenti per controllare gli ultimi eventi e persino le trasmissioni in diretta. Per fare ciò, l'azienda ha deciso di sfruttare il potere di Twitter.

Google e Twitter: binomio vincente

Negli ultimi anni, il colosso di Mountain View ha introdotto un carosello interattivo con titoli e illustrazioni in cima durante la ricerca degli ultimi eventi. E ora, secondo l'ente americano Bloomberg, i rappresentanti dell'azienda hanno confermato che sono in corso lavori per fornire informazioni più rilevanti e funzioni correlate sugli argomenti più urgenti, come eventi sportivi, premi o disastri naturali.

La piattaforma Twitter è stata la più efficace nel fornire informazioni aggiornate fino ad oggi; nonostante i continui sforzi di Google e Facebook nella stessa direzione. Il gigante della ricerca lo ha riconosciuto alcuni anni fa e nel 2015 la società ha stipulato un accordo con Twitter che consentiva di visualizzare i tweet pertinenti nella parte superiore dei risultati di ricerca. Secondo Information, Google sta attualmente testando la classifica dei Big Moments degli eventi di cronaca più importanti, anche se non ci sono ancora molti dettagli su questa iniziativa.

Il gigante della ricerca è stato costretto a rivedere completamente il formato dei risultati di ricerca con l'inizio della pandemia; cercando di rendere più visibili tutte le illustrazioni più rilevanti e le fonti autorevoli. La compagnia ha quindi deciso di estendere questa strategia ad altri argomenti di cronaca. Google e Twitter non hanno ancora commentato la presunta collaborazione.