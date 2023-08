Google ti lascia riparare il Pixel 7a in piena autonomia

Google ora permette agli utenti di riparare in maniera autonoma il proprio Pixel 7a. Sì, avete letto bene: la pratica del self-repair, come viene chiamata, consente alle persone di risparmiare tempo e denaro sistemando i problemi hardware a casa, con un pizzico di manualità e impegno.

Google: arriva il programma di self repair per Pixel 7a

Lo sappiamo, riparare il proprio dispositivo può spesso essere un momento snervante e fastidioso: occorre sborsare diverse decine di euro, bisogna mandare il telefono in riparazione, attendere e così via. Adesso, con i programma di autoriparazione offerti dagli OEM di telefonia come Samsung, Google e Apple, le cose stanno cambiando. Chi ha un po’ di manualità e esperienza nel settore infatti, può operare in piena autonomia direttamente da casa. L’azienda invierà il kit al domicilio dell’utente e il gioco è fatto; per chi non lo sapesse, BigG ha aperto il suo programma nel 2022. La compagnia ha stretto una partnership strategica con iFixit; adesso gli utenti potranno riparare da soli anche il nuovo Pixel 7a, il midrange svelato pochissimo tempo fa nel mercato internazionale. Fra le parti disponibili per il ricambio troviamo schermi, back cover, batterie, supporti per fotocamera, sensori e non solo. I prezzi partono da 36 dollari e arrivano fino a 109 dollari per lo schermo, la parte più costosa.

Si noti che alcuni pezzi hanno anche una garanzia “a vita” e ciò comporta che iFixit assicura che il prodotto sarà sempre garantito per funzionare per sempre. Inoltre, un’operazione del genere, oltre a farvi risparmiare denaro, serve per ridurre i rifiuti elettronici superflui, una delle piaghe dei nostri tempi.

Ad oggi il programma è attivo negli USA; vi aggiorneremo non appena sarà disponibile anche da noi. Intanto, se volete il Pixel 7a, sappiate che è in sconto al prezzo speciale di 467,41€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.