Qualche giorno fa, è emersa la notizia che Google raddoppierà la sua strategia per gli smartphone in India quest’anno portando sia l’erede dell’attuale Pixal 4a che il successore del Pixel 5 nel mercato locale. Adesso, l’ente per la certificazione BIS ha appena scovato la presenza del Pixel 5a all’interno del database: questo ci fa capire che l’azienda sta effettivamente lavorando sul nuovo mediogamma low-cost e che potremmo vederlo a breve nei mercati internazionali.

Pixel 5a: nuove conferme sulla sua presenza in rete

Uno smartphone Google sconosciuto con numero di modello GR0M2 è appena stato certificato dal BIS (Bureau of Indian Standards). La certificazione non rivela nulla sul suo portatile ma c’è la possibilità che questo possa essere nientemeno che il Pixel 5a. Sfortunatamente, non abbiamo prove concrete per confermarlo. Inoltre, la serie a Pixel della generazione precedente presentava numeri di modello completamente diversi in India: Pixel 3a (G020F), Pixel 3a XL (G020B) e Pixel 4a (G025N).

Google's upcoming phone (GROM2) finishes the inclusion process on the Indian BIS. #Google #GooglePixel5a pic.twitter.com/hxhLCuvXAW — Mukul Sharma (@stufflistings) March 15, 2021

Ad ogni modo, tornando al Pixel 5a, sappiamo come apparirà questo dispositivo, grazie a una serie di CAD 3D condivisi dal noto insider @OnLeaks (Steve Hemmerstoffer). Secondo i rendering, il prossimo smartphone economico di Google avrà un design simile al Pixel 4a 5G.

Si dice che il telefono disponga di un display FHD + OLED da 6,2 pollici nella parte anteriore con un foro nell’angolo in alto a sinistra. Inoltre, pare che ospiterà una configurazione composta da una doppia fotocamera e un sensore di impronte digitali capacitivo sul retro. Infine, proprio come i suoi predecessori, questo telefono avrà anche una struttura in plastica, un tasto di accensione colorato posto sul frame laterale destro, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C.

Ultimo ma non meno importante, il Pixel 5a potrebbe misurare 156,2 x 73,2 x 8,8 mm e potrebbe essere lanciato l’11 giugno negli Stati Uniti.

Google

Smartphone