Google Stadia raggiunge e supera i 3 milioni di download su Android e iOS, dimostrando di essere ancora viva e vegeta, come dichiarato la scorsa settimana ai colleghi di GamesIndustry.

L'applicazione per dispositivi mobili del noto servizio di game streaming è stata scaricata oltre 3.2 milioni di volte, per il 73% su smartphone e tablet Android. La metà dei download è avvenuta sul territorio statunitense, dove Stadia ha raccolto il maggior numero di consensi fin dal day one, mentre in Europa il primato va al Regno Unito, con 380.000 download effettuati.

Google Stadia ha registrato un'ottima crescita durante gli utlimi mesi, in particolare durante lo scorso dicembre, grazie alla promozione dedicata a Cyberpunk 2077. Quest'ultima regalava un controller Stadia e una Google Chromecast Ultra agli utenti che preordinavano il titolo sviluppato da CD Projekt.

I dati raccolti segnalano il crescente interessa da parte dei giocatori per Google Stadia, non ci resta che attendere ulteriori mosse vincenti che portino la piattaforma di game streaming ad un successo ancora maggiore. Intanto il catalogo si arricchisce con alcuni titoli targati Ubisoft, in particolare Rainbow Six: Siege e For Honor.

Videogames