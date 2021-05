Nel corso dei prossimi mesi alcuni giochi Ubisoft andranno ad arricchire il catalogo di Google Stadia. La nota piattaforma di game streaming è pronta ad accogliere in primis Rainbow Six: Siege e For Honor, due colonne portanti del catalogo Ubisoft+, servizio in abbonamento proposto dalla software house francese.

L’unico dubbio riguarda le espansioni uscite nel corso degli anni, che portano con sé nuovi personaggi e skin. Chi sottoscrive l’abbonamento Ubisoft+ su PC ha diritto allo sblocco completo di tutti i contenuti dei vari season pass, è molto probabile che questa opportunità venga offerta anche ai giocatori su Google Stadia, ma al momento non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo.

Rainbow Six: Siege potrebbe arrivare su Stadia durtante il mese di giugno, in occasione del debutto della seconda stagione dell’anno 6. Anche For Honor potrebbe arrivare nello stesso periodo, attendiamo conferme ufficiali da parte del colosso americano e della software house. Inoltre su Google Stadia arriveranno nuove espansioni per i giochi Ubisoft già inclusi nel catalogo, come Immortals: Fenyx Rising, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla e The Division 2.

Videogames