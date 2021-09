Il direttore dei giochi di Google Stadia ha lasciato l'azienda per approdare in Google Cloud. Prima di aiutare alla costruzione di Stadia, ha supervisionato PlayStation Now e PlayStation Home.

Google Stadia perde una colonna portante

Il servizio di cloud gaming Stadia di Google sembra aver perso un altro dei migliori veterani del settore dei videogiochi. Jack Buser, Director for Games di Stadia ed ex dirigente di PlayStation, si sta spostando alla divisione Google Cloud dell'azienda per dirigere “Gaming Solutions“, secondo un rapporto di ZDNet.

L'azienda conferma che Buser sta lasciando il gruppo Stadia per Google Cloud, e ha fornito questa dichiarazione a The Verge:

Il gioco è un verticale incredibilmente importante per Google e stiamo assistendo a un enorme slancio in tutti i prodotti e servizi. Il nuovo ruolo di Jack ci consentirà di offrire ai clienti il ​​meglio di Google attraverso i nostri servizi cloud, Stadia, YouTube e altro ancora. Stadia continua a essere guidata dal suo GM Phil Harrison e i team di sviluppo aziendale e gestione dei partner di Stadia continueranno a essere guidati da Michael Abbattista, che ha assunto il ruolo nel 2020.

In passato, all'annuncio da parte del capo di Stadia Phil Harrison in merito alla chiusura degli studios, era apparso un messaggio: la compagnia americana vorrebbe gestire Stadia come “una piattaforma tecnologica per i partner del settore“.

E ora, sembra proprio che Buser lavorerà su quella piattaforma tecnologica globale per i partner di Google, che già vende come Google Cloud.

ZDNet cita un portavoce di Google Cloud che afferma il gioco “è uno dei verticali chiave in cui stiamo investendo” e scrive che l'idea alla base della mossa di Buser “è quella di connettersi con i giocatori attraverso una suite olistica di prodotti e servizi“.

“Il gigante della tecnologia potrebbe offrire, ad esempio, soluzioni di collaborazione end-to-end che includano YouTube come partner di streaming per trasmissioni in diretta o eventi di e-sport“, aggiunge la testata.

Google

Videogames