Come di consueto Google ha aggiornato la lista dei giochi disponibili con l'abbonamento Stadia Pro. La sottoscrizione mensile al servizio di game streaming consente l'accesso a diversi titoli interessanti, senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre abbonarsi alla versione Pro consente di giocare in risoluzione 4K a tutti i giochi acquistati o ricevuti in omaggio sul proprio account Google Stadia. I giochi gratis di settembre sono 5, tra tutti spiccano Darksiders 2 Deathinitive Edition e ARK: Survival Evolved, ecco la lista completa:

Darksiders 2 Deathinitive Edition

Interessante action hack & slash con elementi GDR, sviluppato da THQ e sequel dell'ottimo primo capitolo.

ARK: Survival Evolved

È tra i titoli survival più giocati e apprezzati degli utlimi anni, ambientato in un contesto selvaggio abitato da dinosauri e creature feroci. Lo scopo è sopravvivere raccogliendo risorse, costruendo un riparo e delle armi efficaci per la caccia.

Wave Break

Titolo arcade multiplayer fino a 4 giocatori, ci si sfida con armi da fuoco muovendosi a bordo di barche, moto d'acqua e piccoli motoscafi.

Legend of the Keepers

Roguelite a turni con grafica 2D, lo scopo del giocatore è di proteggere il dungeon dall'invasione nemica.

Little Big Workshop

Un interessante titolo gentionale sviluppato da HandyGames e THQ Nordic, nel quale il giocatore gestisce ed espande una fabbrica.

Ricordiamo che Google consente di provare Stadia Pro per 1 mese in maniera del tutto gratuita, per aderire alla promozione basta accedere alla pagina ufficiale e seguire le istruzioni.

